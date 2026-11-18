Xi devolve cortesia a Trump e recebe-o no aeroporto. É a primeira vez que o faz a qualquer líder estrangeiro
O presidente chinês, Xi Jinping, devolveu a cortesia mostrada pelo homólogo norte-americano na sua visita recente a Washington D.C. e esperou Donald Trump ao fundo das escadas do Air Force One, depois de este ter aterrado em Shenzhen.
Segundo o South China Morning Post, é a primeira vez que Xi Jinping recebe um líder estrangeiro ao aeroporto (não o fez com o russo, Vladimir Putin, que também está em Shenzhen).
Aliás, de acordo com a mesma fonte, o último líder chinês a receber um líder estrangeiro no aeroporto foi Mao Tsé-tung, que recebeu o líder soviético Nikita Khrushchev em 1959.
Também é raro Trump fazer o mesmo. Mas foi o que aconteceu a 23 de setembro, quando o norte-americano recebeu o homólogo chinês na pista da base aérea de Andrews. Em maio, na visita anterior à China, Trump foi recebido pelo vice-presidente chinês, Han Zheng.
Na China, Trump parece ter surpreendido Xi ao cumprimentá-lo com um pequeno abraço. Trump sorriu e aplaudiu enquanto a multidão gritava “calorosas boas-vindas”.
Foram ouvidos os hinos dos dois países e cinco caças chineses J-10C, da Equipa Acrobática "1.º de Agosto" da Força Aérea do Exército de Libertação Popular, sobrevoou o aeroporto.
Em Washington, em setembro, bombardeiros B-1B, acompanhados por caças F-22 e F-16 também tinham feito uma passagem à chegada de Xi.
Trump está na China para participar na cimeira da APEC e para uma reunião trilateral com Xi e com Putin, prevista para quinta-feira.