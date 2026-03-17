Donald Trump e Xi Jinping encontraram-se em outubro na cidade de Busan, na Coreia do Sul.
Donald Trump e Xi Jinping encontraram-se em outubro na cidade de Busan, na Coreia do Sul.Casa Branca
Internacional

Visita de Trump à China adiada por causa da guerra no Irão

Secretário do Comércio dos EUA nega que adiamento se deva ao pedido feito pelo presidente a Pequim para ajudar na segurança do Estreito de Ormuz e ao qual não recebeu resposta.
Ana Meireles
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