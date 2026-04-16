Fumo sobe sobre Kiev após um ataque de mísseis russos.
Fumo sobe sobre Kiev após um ataque de mísseis russos. MAXYM MARUSENKO / EPA
Internacional

UE junta-se às críticas de Zelensky ao levantamento de sanções à Rússia após o ataque mais mortal do ano

Ataques noturnos russos com mísseis e drones contra Kiev e outras cidades da Ucrânia fizeram, pelo menos, 17 mortos e cerca de 100 feridos.
Ana Meireles
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