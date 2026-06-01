Presidente ucraniano diz que é importante manter a pressão sobre Putin, nomeadamente com sanções.
Presidente ucraniano diz que é importante manter a pressão sobre Putin, nomeadamente com sanções. FOTO: Presidência da Ucrânia
Internacional

Ucrânia deseja o fim da guerra antes do próximo inverno

Volodymyr Zelensky quer prosseguir as negociações de paz, dizendo que estas podem ser organizadas com a ajuda europeia.
Ana Meireles
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