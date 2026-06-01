Ucrânia deseja o fim da guerra antes do próximo inverno

O chefe de gabinete da presidência da Ucrânia garantiu esta segunda-feira, 1 de junho, ser realista ter como objetivo terminar a guerra com a Rússia antes do próximo inverno, declarações que estão em linha com o que havia sido dito no dia anterior por Volodymyr Zelensky.“O presidente encarregou-nos de tentar pôr fim a esta guerra o mais rapidamente possível. Posso confirmar que este é o seu objetivo, terminar as hostilidades o mais rapidamente possível, de preferência antes do inverno”, disse Kyrylo Budanov questionado pelo Kyiv Independent. “Como chefe do Gabinete da Presidência, farei certamente tudo o que estiver ao meu alcance para atingir o objetivo estabelecido pelo presidente da Ucrânia”.Na opinião de Budanov, este é um objetivo “oportuno e bem ponderado”, apontando que vários fatores sugerem que há esperança de que a Rússia possa concordar com uma “certa proposta” para cessar as hostilidades.No domingo, em entrevista ao programa Face the Nation da televisão norte-americana CBS, o presidente ucraniano disse que quer continuar com as negociações para garantir a paz com a Rússia antes da chegada do inverno, de forma a ter em conta a melhoria da posição estratégica de Kiev. De recordar que estas negociações entre Ucrânia e Rússia, que têm sido mediadas pelos Estados Unidos, encontram-se numa fase de estagnação devido à guerra no Irão, com Zelensky a referir na mesma entrevista que há a possibilidade de negociações organizadas com a ajuda europeia ou conversações bilaterais com a Rússia. “Começou em dezembro de 2025, quando a Rússia começou a perder a iniciativa no campo de batalha”, recordou o líder ucraniano. “Portanto, agora temos este período antes do inverno... antes do inverno precisamos de encontrar uma maneira, uma maneira diplomática, de nos sentarmos e conversarmos”.Para que isso aconteça, sublinhou Volodymyr Zelensky, é preciso que haja pressão sobre Vladimir Putin, mas também “a pressão na sua sociedade, e penso que está a aumentar, a pressão das sanções - não para as levantar, mas para as aumentar”. Budanov, por seu turno, afirmou esta segunda-feira não acreditar que as negociações estejam num impasse. “Certos processos estão em curso, embora não sejam totalmente públicos”, prosseguiu, revelando que os enviados do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, confirmaram os planos para visitar Kiev e Moscovo “em breve”. O brigadeiro-general Andriy Biletsky, que comanda o 3.º Corpo de Exército da Ucrânia, disse à Reuters na semana passada que Kiev tem uma janela de seis meses para tomar a iniciativa no campo de batalha e reforçar a sua posição para as conversações de paz. E disse acreditar que o exército russo está exausto e incapaz de realizar grandes avanços..Zelensky nega alegações russas sobre armas nucleares e anuncia encontro com EUA