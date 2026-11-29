A Rússia afirmou ter abatido 1.246 drones ucranianos durante a noite de sexta-feira para sábado, um dos números mais elevados registados desde o início da guerra.

Enquanto isso, na Ucrânia, pelo menos 10 civis morreram no sábado em ataques russos com drones, de acordo com as autoridades locais.

O ataque mais mortífero ocorreu em Nizhyn, na região de Chernihiv, no norte do país, onde sete pessoas morreram e outras sete ficaram feridas após um ataque russo contra uma empresa, informou o Serviço Estatal de Emergência.

Em Kiev, uma mulher morreu e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. Outras três pessoas sofreram ferimentos durante um ataque russo à cidade de Bila Tserkva, nos arredores da capital.

As forças aéreas ucranianas afirmaram ter destruído ou neutralizado 141 dos 162 drones russos lançados durante a noite.

Entretanto, o Ministério da Defesa russo indicou este domingo que as forças de defesa aérea russas destruíram 1.246 drones em várias regiões do país, embora Moscovo não tenha indicado quantos drones foram lançados nem quantos atingiram os respetivos alvos.

Em Moscovo, o presidente da câmara, Serguei Sobianin, disse que 123 drones ucranianos foram abatidos ao aproximarem-se da capital ao longo de oito horas. No total, 462 drones dirigiram-se para a região alargada de Moscovo desde sexta-feira à noite, tendo a maioria sido neutralizada.

Na região russa de Rostov, mais de 50 drones foram abatidos, incluindo sobre a cidade de Novoshakhtinsk, onde se localiza uma importante refinaria de petróleo, segundo o governador Yuri Slyusar.

Vários canais russos e ucranianos no Telegram alegaram que alguns dos aparelhos atingiram a refinaria, situada a cerca de 20 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, provocando um incêndio de grandes dimensões.

Na região de Samara, drones ucranianos atacaram durante a noite "instalações industriais", afirmou o governador Vladislav Fedorishchev, que garantiu não ter havido mortos nem feridos. Canais russos e ucranianos relataram que os aparelhos visaram uma estação ligada à rede de oleodutos da petrolífera estatal Transneft.

Na região fronteiriça de Bryansk, nove pessoas ficaram feridas quando um drone atingiu um autocarro de uma empresa, segundo o governador Yegor Kovalchuk.

O Ministério da Defesa russo reivindicou ainda ataques contra uma central de cogeração de calor e eletricidade em Bila Tserkva e uma subestação elétrica em Kiev.

O presidente da câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, disse que uma "infraestrutura crítica" foi atingida e alertou para possíveis interrupções no fornecimento de eletricidade e água.

Nos territórios ocupados pela Rússia, uma enfermeira e um motorista morreram e duas pessoas ficaram feridas quando um drone ucraniano atingiu um veículo hospitalar na região de Zaporíjia, segundo as autoridades instaladas por Moscovo. Entre os feridos encontra-se o diretor clínico de um hospital próximo da linha da frente.

A Ucrânia acusa há meses a Rússia de conduzir uma campanha sistemática contra a sua rede elétrica, enquanto Kiev tem intensificado os ataques de longo alcance contra alvos em território russo.

A 22 de novembro as forças ucranianas atingiram também uma embarcação da marinha russa atracada num porto da Líbia com recurso a drones marítimos.