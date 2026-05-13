Trump recebido com pompa na China para cimeira com Xi Jinping

O presidente norte-americano, Donald Trump, chegou à China para uma cimeira com o seu homólogo Xi Jinping, que abordará temas como o comércio internacional, a guerra no Irão e a venda de armas a Taiwan.Trata-se da primeira visita de um presidente dos Estados Unidos à China desde que o próprio Trump fez uma visita em novembro de 2017. .Cimeira de Xi e Trump vai ser um sucesso, ainda que possa não sê-lo.O ponto alto da visita só acontecerá na quinta-feira, quando os dois líderes terão conversações bilaterais e um banquete formal.Os chineses estão a oferecer a Trump uma receção pomposa depois de o avião presidencial norte-americano, Air Force One, ter aterrado na capital chinesa às 19h50 locais (12h50 em Lisboa). .Trump deverá ser recebido pelo vice-presidente chinês, Han Zheng, pelo embaixador da China em Washington, Xie Feng, e pelo vice-ministro executivo dos Negócios Estrangeiros, Ma Zhaoxu, bem como o enviado dos Estados Unidos (EUA) a Pequim, David Perdue, segundo a Casa Branca.A cerimónia de boas-vindas incluirá cerca de 300 jovens chineses, uma guarda de honra militar e uma banda militar.Xi receberá Trump na quinta-feira às 10h00 locais (03h00 em Lisboa) no Grande Salão do Povo na Praça Tianamen, no coração de Pequim e que estará sob forte proteção.A pompa da receção e os sinais de atenção mostrados a um convidado que adiou esta viagem, inicialmente planeada para o final de março e que foi adiada devido à guerra no Irão, não farão desaparecer os múltiplos desentendimentos que aguardam os dois líderes a portas fechadas.Trump, aparentemente focado nos negócios, levou consigo vários líderes empresariais, incluindo o antigo conselheiro Elon Musk, líder da Tesla e da SpaceX e o homem mais rico do planeta, os chefes da Apple, Tim Cook, da Boeing, Kelly Ortberg, e do gigante dos chips eletrónicos Nvidia, Jensen Huang."Vou pedir ao Presidente Xi, um líder incomparável, que abra a China para que estas pessoas brilhantes possam fazer a sua magia e ajudar a elevar a República Popular a um nível ainda mais elevado!" escreveu Trump na sua rede social Truth Social, a caminho da China.No topo da lista de desejos dos EUA está o anúncio de acordos em áreas como a agricultura e talvez a confirmação de uma encomenda massiva de aeronaves à Boeing."A China acolhe a visita de Estado do Presidente Trump", disse Guo Jiakun, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.Pequim está pronta para "expandir a cooperação e gerir disputas", indicou, repetindo o mantra de Pequim na preparação para a cimeira: a busca por "mais estabilidade e certeza num mundo assolado por mudanças e turbulências".Espera-se que Trump e Xi procurem prolongar a trégua na guerra tarifária alcançada em outubro..Trump em Pequim a 14 e 15 de maio, anuncia a Casa Branca