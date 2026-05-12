Trump e Xi durante a sua última reunião, em outubro de 2025, na Coreia do Sul.
Trump e Xi durante a sua última reunião, em outubro de 2025, na Coreia do Sul.CASA BRANCA
Internacional

Cimeira de Xi e Trump vai ser um sucesso, ainda que possa não sê-lo

Presidentes da China e dos EUA precisam de uma aparente vitória diplomática. Pode não sair nada de novo de Pequim, o que, dadas as circunstâncias geopolíticas, não é necessariamente negativo.
César Avó
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