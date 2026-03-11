Trump garante que Estados Unidos destruíram 28 navios lança-minas iranianos

O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu hoje que Washington destruiu “28 navios lança-minas” iranianos, encarregados de colocar explosivos no Estreito de Ormuz.”Atacámos 28 navios lança-minas até agora”, disse Trump à imprensa no estado do Ohio, descrevendo novamente a ofensiva israelo-americana contra o Irão como uma “excursão” e garantindo que estava “muito adiantada” em relação ao calendário previsto.”Desmantelámos quase todos os seus navios lança-minas numa noite”, disse Trump momentos antes ainda na Casa Branca (sede da presidência), sugerindo que até 60 navios iranianos tinham sido atingidos desde o início da guerra em 28 de fevereiro."Já chegámos ao navio número 60. Não sabia que tinham uma Marinha tão grande. Diria que era grande e ineficaz”, adiantou.“Praticamente toda a sua Marinha desapareceu", insistiu.Por seu lado, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) afirmou na terça-feira ter destruído “vários navios de guerra iranianos” perto do Estreito de Ormuz, citando 16 navios que acusam de ter ameaçado “a liberdade de navegação”.A situação no Estreito de Ormuz, por onde passa aproximadamente 20% do petróleo mundial e uma quantidade importante de minerais estratégicos, alterou o mercado internacional de petróleo e gás depois de a Guarda Revolucionária do Irão ter ameaçado atacar qualquer navio que o atravessasse.Trump garantiu que a navegação no Estreito de Ormuz é segura e incentivou as petrolíferas a utilizar essa rota marítima, ao mesmo tempo que renovou as suas ameaças ao Irão.“Poderia ser muito pior (...). Nós atingimo-los mais forte do que qualquer outro país na história, e ainda não terminámos”, advertiu.“Neste momento, perderam a sua Marinha, perderam a sua Força Aérea, não têm antiterrorismo. Não têm radar, os seus líderes desapareceram e poderíamos ser muito piores”, acrescentou o Presidente republicano.Fontes anónimas citadas pela estação norte-americana CNN afirmaram que, por enquanto, o Irão colocou apenas algumas dezenas de minas, mas que poderia aumentar o número para centenas com a frota que ainda mantém.A agência de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) informou que três navios foram atingidos hoje por projéteis perto do Estreito de Ormuz e na própria via.Por seu lado, a Guarda Revolucionária iraniana, o exército ideológico da República Islâmica, reivindicou o ataque contra um navio de propriedade de Israel e com bandeira da Libéria, o “Express Rome”.Teerão garantiu ainda que não permitirá que “nem um litro de petróleo” atravesse o Estreito de Ormuz em benefício dos Estados Unidos (EUA), Israel ou seus parceiros.O Irão também ameaçou hoje atacar “todos os portos e centros económicos da região” caso se concretizem eventuais ataques dos Estados Unidos contra instalações portuárias iranianas.O CENTCOM afirmou que o Irão está a utilizar portos civis ao longo do Estreito de Ormuz para conduzir operações militares que ameaçam o tráfego marítimo.O CENTCOM avisou ainda que infraestruturas civis usadas para fins militares “perdem o seu estatuto de proteção e tornam-se alvos legítimos ao abrigo do direito internacional”.Lusa