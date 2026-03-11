Trump garante entrada do Irão nos EUA para disputar o Mundial 2026

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, revelou ter recebido garantias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a seleção do Irão será autorizada a entrar no país para disputar o Campeonato do Mundo de Futebol 2026, apesar da guerra em curso entre os dois países. Infantino explicou que se reuniu com Trump na noite de terça-feira para analisar o estado dos preparativos para o torneio, que arranca dentro de cerca de três meses e será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México. Durante o encontro, segundo o dirigente máximo da FIFA, foi também abordada a situação política envolvendo o Irão e a presença da seleção iraniana na competição. De acordo com o presidente da FIFA, Trump reafirmou que a equipa iraniana “é bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos”, sublinhando que o Campeonato do Mundo deve servir como momento de união internacional. Infantino agradeceu publicamente o apoio do líder norte-americano, defendendo que o futebol pode aproximar povos mesmo em períodos de tensão geopolítica. A participação do Irão no Mundial tem estado envolta em dúvidas devido ao agravamento do conflito no Médio Oriente e aos ataques militares recentes envolvendo forças norte-americanas e israelitas. A própria federação iraniana admitiu que o contexto de guerra levanta incertezas quanto à presença da equipa na fase final. A seleção iraniana qualificou-se para o quarto Campeonato do Mundo consecutivo através da zona asiática e foi sorteada para o Grupo G, juntamente com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Os três encontros da fase de grupos estão previstos para território norte-americano, dois em Los Angeles e um em Seattle. O Campeonato do Mundo de Futebol 2026 decorrerá entre 11 de junho e 19 de julho e será a primeira edição com 48 seleções, disputada em três países anfitriões. Entretanto, dirigentes do futebol iraniano continuam a acompanhar a evolução da situação política e militar, admitindo que o clima de conflito poderá influenciar decisões futuras relacionadas com a presença da equipa no torneio. .Irão permitiu a mulheres assistir a partida internacional de futebol