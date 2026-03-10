Cerca de 700 cidadãos portugueses já regressaram do Médio Oriente. EUA intensificam ataques

A Agência Internacional de Energia (AIE) realizou uma reunião extraordinária para discutir a possibilidade de usar reservas estratégicas de petróleo para conter a alta dos preços devido à guerra no Médio Oriente, mas terminou o encontro sem qualquer anúncio.Esta reunião, convocada na sede da AIE, em Paris, hoje, tinha como objetivo “avaliar a segurança do abastecimento e as condições do mercado”, afirmou Fatih Birol, diretor executivo.Permitiria “esclarecer uma decisão posterior” sobre “a eventual disponibilização das reservas de emergência dos países membros da AIE no mercado”, precisou o chefe da Agência de Energia da OCDE, antes do início da reunião, citado pela agência AFP.“Pedimos à Agência Internacional de Energia que comece a trabalhar em cenários” e dados sobre as reservas, a fim de eventualmente “começar a trabalhar nas quantidades [de petróleo que poderiam ser libertadas”, tinha indicado anteriormente o ministro da Economia francês, Roland Lescure.O ministro falou após uma reunião em Paris dos ministros da Energia do G7. Essa reunião permitiu examinar “a situação internacional e, naturalmente, as dificuldades que surgem com o encerramento do estreito de Ormuz”, indicou o ministro italiano do Ambiente e da Segurança Energética, Gilberto Pichetto Fratin.Acrescentou que “os países se comprometeram a demonstrar solidariedade, utilizando as reservas de armazenamento para compensar a falta de disponibilidade a nível mundial”.Na véspera, os ministros das Finanças do G7, sob a presidência francesa, chegaram a acordo “sobre o princípio de utilizar todos os instrumentos" à sua disposição para "estabilizar os mercados, incluindo a utilização de reservas estratégicas”, segundo Roland Lescure.Questionado à margem da cimeira sobre energia nuclear civil, que decorria ao mesmo tempo nos arredores da capital francesa, Roland Lescure garantiu que não há problemas de abastecimento na América do Norte e na Europa, ao contrário da Ásia, muito exposta ao petróleo proveniente do estreito de Ormuz.De acordo com a AIE, a situação nos mercados petrolíferos “deteriorou-se nos últimos dias”, com as dificuldades de trânsito no estreito de Ormuz e uma parte significativa da produção petrolífera a ser reduzida.Em 2025, as reservas mundiais observadas atingiram mais de 8,2 mil milhões de barris, constituindo uma “importante almofada de segurança face a eventuais perturbações”, segundo a AIE. O planeta consome cerca de 100 milhões de barris de petróleo por dia.Os preços do petróleo bruto sofreram fortes flutuações devido às perturbações no abastecimento, subindo na segunda-feira 30% para quase 120 dólares por barril, antes de recuarem após uma declaração de Donald Trump afirmando que a guerra com o Irão estava “quase” terminada.Mas os riscos persistem. Teerão disse hoje que nenhuma gota de petróleo sairia do Médio Oriente “até nova ordem”.Lusa