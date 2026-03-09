Manifestação de apoio a Mojtaba Khamenei em Teerão. Os opositores do regime estão paralisados. “Os Guardas [da Revolução] e o sistema ainda são poderosos. Têm dezenas de milhares prontos para lutar para manter este regime no poder. Nós, o povo, não temos nada,” disse um empresário iraniano à Reuters.
Manifestação de apoio a Mojtaba Khamenei em Teerão. Os opositores do regime estão paralisados. “Os Guardas [da Revolução] e o sistema ainda são poderosos. Têm dezenas de milhares prontos para lutar para manter este regime no poder. Nós, o povo, não temos nada,” disse um empresário iraniano à Reuters.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Irão dá sinal de reforço da linha dura, mas Trump diz que a guerra está a caminho do fim

Teerão extrema posições na escolha de Khamenei filho e nas palavras de políticos e militares. Presidente norte-americano crê que a guerra terminará antes das quatro a cinco semanas previstas.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Irão
guerra
edição impressa
Khamenei
Seyed Abbas Araghchi
Operação Fúria Épica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt