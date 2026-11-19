No encontro bilateral com o presidente chinês Xi Jinping, esta quinta-feira (19), em Shenzhen, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos e a China pretendem contribuir para pôr fim à guerra na Ucrânia. As declarações foram feitas horas antes da aguardada reunião trilateral com o presidente russo, Vladimir Putin, que decorre ainda esta manhã (hora portuguesa).

“Ambos queremos ajudar no que diz respeito à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Gostaríamos de a ver terminar. Penso que posso falar em nome dos dois”, declarou Trump, numa breve intervenção divulgada pela Administração norte-americana, durante um encontro bilateral à margem da cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

Apesar do "secretismo" quanto à agenda do encontro trilateral inédito, a guerra na Ucrânia deverá mesmo ser um dos temas a abordar, de acordo com o presidente norte-americano. Trump mostrou-se confiante quanto à possibilidade de alcançar entendimentos, afirmando esperar que a reunião trilateral seja “bem-sucedida” e que dela resulte “alguma coisa”. "Muitas pessoas não tinham a certeza de que alguma coisa resultaria disto. Penso que vai resultar alguma coisa, de forma muito contundente", afirmou.

Pequim tem defendido uma solução negociada para o conflito, mas sem condenar a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022, ao mesmo tempo que reforçou os laços políticos e económicos com Moscovo.

Em relação ao Médio Oriente, Trump afirmou que Washington e Pequim partilham o interesse em garantir a “circulação de energia pelo estreito de Ormuz” e impedir que o Irão desenvolva armas nucleares. O controlo dos arsenais nucleares deverá igualmente integrar a agenda trilateral, depois de o tratado Novo START, entre os Estados Unidos e a Rússia, ter expirado em fevereiro.

O encontro bilateral entre os líderes chinês e norte-americano ficou ainda marcado pelos elogios de Trump à relação com Xi, a quem chamou “amigo”. O presidente dos EUA considerou a visita à China um sucesso e sublinhou a receção pessoal que Xi lhe dedicou no aeroporto de Shenzhen. "Penso que, enquanto tu e eu estivermos à frente das coisas, nunca teremos um problema", declarou Trump, destacando a "relação muito especial" que considera manter com o líder chinês.

Numa entrevista à Fox News, Trump desvalorizou o apoio militar de China e Rússia ao Irão. "Quando dizem que a China trabalha com o Irão, que a Rússia trabalha com o Irão, estão a fornecer-lhes alguma informação? Sabemos tudo o que lhes estão a fornecer. Sabemos exatamente o que é e não passa de uma ninharia", declarou.

Já Xi Jinping destacou a evolução positiva das relações entre Pequim e Washington. Segundo a estação norte-americana CBS News, o presidente da China descreveu as relações sino-americanas como "estáveis e melhores", numa altura em que as duas maiores economias mundiais procuram consolidar a trégua comercial e gerir as divergências tecnológicas.

* com agências