Trump diz ser "altamente improvável" extensão do prazo de cessar-fogo que termina esta quarta-feira

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira que considera o cessar-fogo com o Irão terminado na noite de quarta-feira (hora de Washington). Numa entrevista telefónica concedida à Bloomberg, Trump reiterou que é "altamente improvável" que venha a prolongar a trégua caso não se chegue a um entendimento definitivo.O cessar-fogo, que teve início a 7 de abril com uma duração prevista de duas semanas, está prestes a expirar. "Não vou ser pressionado a aceitar um mau acordo. Temos todo o tempo do mundo", afirmou o atual inquilino da Casa Branca, desvalorizando a urgência de uma extensão formal sem contrapartidas.Questionado sobre a possibilidade de os confrontos serem retomados imediatamente após o prazo, Trump foi direto: "Se não houver acordo, seria certamente o que eu esperaria". Esta postura surge após uma semana de sinais contraditórios, na qual o Presidente deu respostas variadas sobre o tema quando confrontado pelos jornalistas na Casa Branca.