Protesto contra Donald Trump.
Protesto contra Donald Trump.EPA/ROLEX DELA PENA
Internacional

Trump quer um novo acordo com o Irão, mas o que dizia o de Obama que ele rasgou?

Teerão aceitou, em 2015, limitar o enriquecimento de urânio em troca do aliviar de sanções. O então líder dos EUA disse que o acordo não era perfeito, mas era o possível. Para o atual presidente era “o pior alguma vez negociado”.
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