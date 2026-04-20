Trump diz que JD Vance está a caminho de Islamabad para a segunda ronda de negociações com o Irão

Donald Trump afirmou esta segunda-feira ao New York Post que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, está a caminho de Islamabad, no Paquistão, com vista a liderar a delegação norte-americana na segunda ronda negocial com o Irão. Vance faz-se acompanhar pelo enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump. De acordo com o presidente dos Estados Unidos, a delegação norte-americana deverá chegar ao Paquistão dentro de algumas horas.Trump disse ainda à publicação que estaria disposto a reunir-se com líderes iranianos caso seja alcançado um acordo. "Não tenho problema nenhum em encontrar-me com eles", afirmou.