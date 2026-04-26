Trump aproveita tiroteio para defender a construção do seu salão de baile

O presidente dos EUA, Donald Trump, está a aproveitar-se do tiroteio desta noite no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca para "vender" o grande salão de baile que quer construir, exigindo o fim do processo judicial que ameaça atrasar as obras. .Trump diz que atirador é "um louco". Presidente retirado do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca. "O que aconteceu ontem à noite é exatamente a razão pela qual as nossas Forças Armadas, o Serviço Secreto, as Forças da Lei e, por diferentes razões, todos os presidentes dos últimos 150 anos, têm vindo a EXIGIR a construção de um grande e seguro Salão de Baile nos jardins da Casa Branca", escreveu Trump na Truth Social."Este acontecimento nunca teria ocorrido se o Salão de Baile, de nível militar ultrassecreto, estivesse atualmente em construção na Casa Branca. A construção não pode ser suficientemente rápida!", insistiu. ."Para além de ser muito bonito, possui todas as características de segurança de mais alto nível disponíveis, não existem divisões acima que permitam a entrada de pessoas sem autorização e está localizado dentro dos portões do edifício mais seguro do mundo, a Casa Branca", referiu o presidente. No início deste mês, um juiz suspendeu a construção do salão de baile, dando ordens para que fossem interrompidas todas as obras que estavam a ser executadas acima do solo. As obras subterrâneas puderam continuar num bunker e noutras "instalações de segurança nacional" no local, onde antes estava a Ala Leste da Casa Branca, entretanto demolida.O projeto custa 400 milhões de dólares, sendo financiado por donativos privados."O ridículo processo judicial referente ao Salão de Baile, movido por uma mulher que passeava o seu cão e que não tem absolutamente nenhuma legitimidade para intentar tal ação, deve ser imediatamente arquivado", insistiu Trump. "Nada deve interferir com a sua construção, que está dentro do orçamento e substancialmente adiantada em relação ao cronograma!!! ", concluiu.Trump já tinha referido o seu salão de baile na conferência de imprensa durante a madrugada, após o tiroteio. .Juiz dos EUA proíbe construção de salão de baile da Casa Branca sem aprovação do Congresso