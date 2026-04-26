Tiros no hotel do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca. Trump retirado do local

Os convidados do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca estavam a terminar o primeiro prato quando se ouviram tiros no hotel de Washington onde decorria o evento. Os agentes do Secret Service apressaram-se a retirar o presidente Donald Trump do local, onde devia discursar mais tarde. O suspeito foi mais tarde identificado como Cole Thomas Allen, de 31 anos, originário de Torrance na Califórnia. Antes de ser detido, o homem atingiu a tiro um dos agentes de segurança, que usava colete à prova de bala e foi entretanto hospitalizado. Segundo Jeffery W Carroll, o chefe da polícia de Washington, o suspeito era hóspede no hotel onde decorria o jantar. Os motivos para o tiroteio não foram imediatamente identificados. Donald Trump partilhou na sua rede Truth Social uma imagem do momento em que o atirador é detido..Em declarações aos jornalistas pouco depois de ter sido retirado do local - onde se encontravam, além da primeira-dama Melania Trump, vários membros da Administração, como o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, ou o secretário da Defesa, Pete Hegseth -, Donald Trump, descreveu o suspeito como um "potencial assassino", que tinha várias armas."Esta não é a primeira vez nos últimos anos que a nossa República é atacada por um potencial assassino que procurava matar", disse o republicano, numa conferência de imprensa, realizada na Casa Branca. O presidente explicou que o homem estava na posse de várias armas, facas e armas de fogo, quando foi detido pelos Serviços Secretos, no exterior do jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca.Trump lembrou que esta não é a primeira vez, nos últimos dois anos, que um republicano é alvo de um ataque por parte de um "aspirante a assassino". O presidente recordou as duas ocasiões em que alguém tentou assassiná-lo antes de ser reeleito, incluindo num comício em Butler, na Pensilvânia, onde foi atingido a tiro numa orelha, e noutra ocasião enquanto jogava golfe em Palm Beach, na Florida.Os Serviços Secretos retiraram os membros do Governo e a primeira-dama Melania Trump do salão onde se realizava o evento, que foi depois evacuado, e a associação acabou por adiar o jantar.O Secret Service disse que o atacante atingiu um membro das forças de segurança, que usava colete à prova de bala, e que o agente deverá recuperar sem sequelas."Foi baleado à queima-roupa com uma arma muito potente, e o colete fez o seu trabalho", referiu Donald Trump. O republicano descreveu o atirador, um residente no estado da Califórnia, como "um louco" e "uma pessoa com problemas graves", garantindo que agiu sozinho e chamando-lhe "lobo solitário".Antes da conferência de imprensa, Trump publicou na Truth Social um vídeo e imagens que mostram o suspeito a correr em direção a uma barricada de segurança enquanto agentes do Secret Service correm na direção do homem..Na mesma conferência de imprensa, a presidente da Câmara de Washington, Muriel Bowser, disse que o suspeito terá agido sozinho. "Não temos motivos para acreditar, neste momento, que mais alguém esteja envolvido", disse Bowser.Já Jeanine Pirro, a procuradora geral dos EUA para o Distrito de Columbia, onde fica a capital federal, disse que o suspeito foi acusado de posse ilegal de armas e agressão e que vai comparecer em tribunal na segunda-feira.Trump enquanto presidente sempre boicotou o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, com exceção deste ano. O jantar, que reúne centenas de jornalistas e executivos dos média, juntamente com convidados das esferas política e económica, realiza-se anualmente no final de abril e angaria fundos para bolsas de estudo e prémios.Este tiroteio teve lugar no mesmo hotel, o Washington Hilton, onde em 1981 o presidente Ronald Reagan foi alvejado por um atirador, tendo ficado ferido mas sobrevivido à tentativa de assassínio. Com Lusa