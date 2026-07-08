Trump ameaça Irão. “Vou dar-lhes um pequeno aviso: vamos atacá-los com força esta noite”

Trump disse que os ataques na última noite os EUA atacaram a ilha iraniana de Kharg, mas que deu ordens para que as infraestruturas petrolíferas não fossem visadas."Eu disse: 'Não toquem no petróleo', porque podemos tomar a Ilha de Kharg. Não há nada que eles possam fazer quanto a isso", afirmou o presidente norte-americano. "Eu disse: 'Não ataquem os oleodutos, ataquem tudo o resto'. E atacaram", prosseguiu Trump, adiantando que a ilha iraniana poderá ser, esta noite, novamente alvo das forças norte-americanas.Admitiu a possibilidade de os EUA atacarem infraestruturas civis iranianas, dando como exemplo centrais elétricas e instalações de dessalinização.