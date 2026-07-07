EUA lançam novos ataques contra alvos iranianos. Irão ameaça retaliar "de forma decisiva"

As forças armadas norte-americanas anunciaram ter lançado esta terça-feira (7 de julho) uma nova série de ataques contra alvos iranianos, em retaliação por a República Islâmica ter atingido três navios mercantes em águas próximas de Omã.O Comando Central militar norte-americano (CENTCOM) adiantou nas redes sociais que os ataques noturnos foram lançados “para impor penalizações elevadas [ao Irão], por atacar navios mercantes tripulados por civis inocentes numa via navegável internacional”.“A agressão demonstrada pelo Irão foi injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo”, adianta o comunicado..Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão ameaçou já esta noite retaliar “de forma decisiva”, após o ataque dos Estados Unidos ao país."O Irão emite um sério aviso sobre as consequências da violação do tratado por parte dos Estados Unidos e tomará medidas decisivas para proteger os seus interesses e a sua segurança nacional", afirmou o ministério num comunicado publicado no Telegram pela emissora estatal IRIB.Momentos depois de as autoridades norte-americanas terem anunciado ataques aéreos "poderosos" contra o Irão, os media iranianos confirmaram explosões na região do estreito de Ormuz.Segundo a IRIB, foram ouvidas seis explosões na ilha iraniana de Qeshm, sete na cidade de Sirik e outras na importante cidade portuária de Bandar Abbas (sul)..Negociações com EUA e Irão sobre memorando serão retomadas após funeral de Khamenei.“Não devemos bombardear por bombardear” o Irão, defende J.D. Vance