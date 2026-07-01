Vance afirmou que Washington prefere a via das negociações.
Vance afirmou que Washington prefere a via das negociações.EPA/ YURI GRIPAS / POOL
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“Não devemos bombardear por bombardear” o Irão, defende J.D. Vance

Número dois de Trump diz que as conversações indiretas em Doha estão a correr bem. Vice-MNE iraniano reporta ter sido criado canal de comunicação para reportar violações ao memorando de entendimento.
César Avó
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