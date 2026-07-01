“Não devemos bombardear por bombardear” o Irão, defende J.D. Vance

O vice-presidente dos EUA disse que as negociações indiretas com o Irão estão a correr “extremamente bem” e mostrou-se contra a guerra como primeira hipótese. Do lado iraniano foi dito que vai ser criado um canal de comunicação para registar violações ao memorando de entendimento entre os dois países e que se chegou a acordo sobre a libertação de parte dos seus fundos congelados.J.D Vance disse ver “um impulso significativo entre aqueles dentro do regime iraniano que procuram virar uma nova página”. Num discurso às tropas na base naval de Virgínia, o vice-presidente dos EUA declarou que “se os iranianos tentarem reconstruir o programa nuclear, o presidente tem opções”. Ao que acrescentou: “Se os iranianos tentarem ameaçar os vizinhos ou patrocinar terrorismo, nós temos opções. Mas o que nunca devemos fazer é bombardear só por bombardear.”Na terça-feira, o Wall Street Journal avançara que nos últimos dias Donald Trump tinha mantido conversas com o secretário da Guerra e com o chefe do Estado-Maior Conjunto sobre a hipótese de regressar às hostilidades, mas que por fim o presidente decidiu apostar na via negocial. Segundo o jornal nova-iorquino, o presidente dos EUA disse que outra ronda de ataques em grande escala iria minar os esforços diplomáticos e sobretudo impedir o desmantelamento do programa nuclear do Irão. Segundo o site Axios, os negociadores dos EUA estão a tentar convencer os homólogos iranianos nas conversações técnicas indiretas a decorrer em Doha para desistirem dos planos de cobrar taxas no estreito de Ormuz. Uma fonte da administração norte-americana disse que Teerão terá mais a ganhar se cumprir o memorando no que respeita às questões do programa nuclear do que conseguiria com essas taxas.O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Kazem Gharibabadi, disse que as conversações mantidas com os mediadores do Qatar e do Paquistão centraram-se nas violações do memorando de entendimento, em especial no que diz respeito ao cessar-fogo no Líbano, e que nesse sentido foi criado um canal de comunicação. Também disse ter sido decidida a compra de “bens necessários” para o Irão a partir dos 6 mil milhões de dólares a devolver ao país..Negociações no Qatar. Enviados dos EUA não vão encontrar-se com delegação iraniana