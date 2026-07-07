O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi receber o seu homólogo dos EUA, Donald Trump, ao aeroporto de Ancara.
O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi receber o seu homólogo dos EUA, Donald Trump, ao aeroporto de Ancara. EPA / DOGUKAN KESKINKILIC / POOL
Internacional

Trump chega a Ancara “muito desapontado com a NATO” e com ameaças à Europa

Presidente americano recuperou o discurso de os EUA precisarem de controlar a Gronelândia e insinuou que a sua presença na reunião da Aliança se deve ao facto de o anfitrião ser o seu amigo Erdogan.
Ana Meireles
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