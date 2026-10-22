Tribunal Penal Internacional vence prémio Sakharov do Parlamento Europeu

O Tribunal Penal Internacional (TPI) venceu o prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, atribuído pelo Parlamento Europeu, numa altura em que a instituição tem sido alvo de sanções e pressões dos EUA. A presidente do tribunal, Tomoko Akane, já agradeceu o prémio, lembrando: "não há paz sem justiça nem segurança sem Estado de direito."

"A União Europeia assenta no respeito pelo multilateralismo e pelas instituições internacionais. Com a atribuição do Prémio Sakharov ao Tribunal Penal Internacional e aos seus responsáveis, o Parlamento Europeu reconhece o importante trabalho do Tribunal na defesa do direito internacional e da justiça", disse a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, ao anunciar o vencedor no hemiciclo, esta quinta-feira, 22 de outubro.

"O Tribunal Penal Internacional investiga e, quando se justifica, julga indivíduos acusados ​​dos crimes mais graves que preocupam a comunidade internacional: genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e o crime de agressão", lembra o Parlamento Europeu em comunicado, considerando-o "um ator crucial na luta global para acabar com a impunidade".

A presidente do TPI, Tomoko Akane, reagiu num comunicado partilhado nas redes sociais, agradecendo o prémio "numa altura em que a instituição e os seus membros enfrentam desafios sem precedentes".

"Embora este prémio reconheça o trabalho do Tribunal no combate à impunidade e na garantia de julgamentos justos, constitui também um importante reconhecimento do papel da justiça internacional como um dos pilares de uma paz duradoura", afirmou.

"Num mundo marcado pelo aumento dos conflitos, não há paz sem justiça nem segurança sem Estado de direito", acrescentou.