Marco Rubio anunciou esta campanha na segunda-feira, 13 de julho.
Marco Rubio anunciou esta campanha na segunda-feira, 13 de julho.CASA BRANCA
Internacional

P&R. O que leva os EUA a querer desmantelar o Tribunal Penal Internacional?

Marco Rubio alega que o TPI está a colocar em risco a soberania dos EUA e, além de sanções aos magistrados da instituição, quer convencer outros países a juntarem-se a esta causa.
Ana Meireles
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