Teerão diz que "a agressão dos EUA e de Israel é a raiz da insegurança" no estreito de Ormuz

O ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, esteve reunido com a encarregada de negócios dos Estados Unidos, Natalie Baker, em Islamabad. Após o encontro, o governante afirmou esta quinta-feira que espera "progressos positivos" por parte do Irão, no âmbito dos esforços diplomáticos.Segundo um comunicado do Ministério do Interior paquistanês, citado pela Associated Press (AP), Mohsin Naqvi elogiou o presidente dos EUA, Donald Trump, por ter prolongado o cessar-fogo com o Irão.Já a diplomata norte-americana destacou o "papel construtivo" do Paquistão na promoção da paz, referiu a nota.