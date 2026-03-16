Seguro transmitiu a Zelensky “contínuo e inabalável” apoio de Portugal. Líderes falaram na reconstrução da Ucrânia e na adesão à UE

O presidente ucraniano afirmou esta segunda-feira, 16 de março, que conversou com António José Seguro e que o felicitou pela vitória nas eleições presidenciais. Os dois líderes falaram na possiblidade de "fabrico conjunto de armamento" e na participação de empresas portuguesas na reconstrução da Ucrânia, disse Volodymyr Zelensky. Mais tarde, o Presidente da República emitiu uma nota dando também conta da conversa por telefone que teve esta tarde com o seu homólogo ucraniano, a quem transmitiu o “contínuo e inabalável apoio de Portugal e do povo português à Ucrânia”. Seguro deu conta a Zelensky “do sentimento largamente maioritário em Portugal de profunda admiração pela notável resiliência e coragem demonstradas pelo povo ucraniano”, lê-se na nota publicada no site da Presidência.Foi ainda referido que o “Presidente da República transmitiu o forte desejo de que uma paz abrangente, justa e duradoura, assente no respeito pela Carta das Nações Unidas, pelo direito internacional e pela soberania e integridade territorial da Ucrânia, possa ser alcançada muito em breve, bem como o apoio à Ucrânia no seu processo de adesão à União Europeia”.Ainda segundo a nota de Belém, Zelensky agradeceu “o forte apoio de Portugal à Ucrânia e a reafirmação da sua continuidade, sublinhando a importância de garantias de segurança fortes e de toda ajuda que possa ser dada, incluindo no quadro da sua reconstrução”.O chefe de Estado ucraniano "agradeceu o apoio ao processo de adesão à UE e saudou as excelentes relações bilaterais e o caloroso acolhimento à larga comunidade ucraniana em Portugal”, de acordo com a Presidência da República."Felicitei pessoalmente o Presidente de Portugal, António José Seguro, pela sua vitória eleitoral e desejei-lhe sucesso", anunciou, por sua vez, o presidente ucraniano numa mensagem partilhada nas redes sociais.Zelensky afirmou que "Portugal tem sido um forte aliado desde o início da invasão em grande escala da Rússia" e agradeceu "a garantia de que a assistência em matéria de defesa, financeira, humanitária e política continuará". "Estamos também gratos pela participação de Portugal na iniciativa PURL e contamos com novos contributos", reforçou. O presidente ucraniano referia-se à Lista de Requisitos Prioritários para a Ucrânia (PURL, na sigla em inglês), que consiste em ajuda militar urgente.Seguro, que tomou posse como Presidente da República no passado dia 9 de março, e Zelensky conversaram ainda sobre o envolvimento de Portugal na reconstrução da Ucrânia. "Discutimos a possibilidade de fabrico conjunto de armamento, a participação de empresas portuguesas na reconstrução da Ucrânia", detalhou. O "caminho" da Ucrânia para a adesão à União Europeia também foi tema na conversa entre os dois líderes. "Obrigado pela posição clara sobre o nosso futuro europeu", vincou Zelensky..As declarações do presidente ucraniano sobre a conversa com o chefe de Estado português antecede a sua viagem ao Reino Unido. Zelensky é esperado esta terça-feira (17) em Londres, informou o ministro da Defesa britânico."Dirijo-me ao povo ucraniano em nome do Reino Unido: não esqueceremos a guerra na Europa e a nossa determinação firme em apoiar a Ucrânia permanece inabalável, e receberemos amanhã [terça-feira] o presidente Zelensky", anunciou John Healey no parlamento britânico. O ministro referiu ainda que, ao longo do último mês, o Reino Unido entregou à Ucrânia 3500 drones, 18.000 projéteis de artilharia e 3 milhões de cartuchos de munições de pequeno calibre.O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, já tinha anunciado que se iria encontrar com o presidente ucraniano "em breve". "É vital continuarmos a concentrarmo-nos no apoio à Ucrânia", defendeu. "Não podemos permitir que a guerra no Golfo se transforme num benefício para [o presidente russo, Vladimir] Putin", considerou Starmer.Antes de participar no Conselho Europeu, em Bruxelas, Zelensky deverá viajar na quarta-feira até Espanha, onde irá encontrar-se com o primeiro-ministro Pedro Sánchez..Soldados-robôs já foram enviados para a Ucrânia.Líder parlamentar do Irão declara a Ucrânia como "alvo legítimo" por fornecer drones a Israel.Sean Penn, que venceu um Óscar mas não esteve na cerimónia, está na Ucrânia