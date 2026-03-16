Sean Penn, que venceu um Óscar mas não esteve na cerimónia, está na Ucrânia
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Sean Penn, que venceu um Óscar mas não esteve na cerimónia, está na Ucrânia

Ator deverá reunir-se com o presidente ucraniano ainda esta segunda-feira e "planeia ir para a linha da frente" no leste da Ucrânia.
David Pereira
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Sean Penn, que este domingo, 15 de março, venceu o Óscar de melhor ator secundário pelo papel que interpretou em Batalha Atrás de Batalha, está na Ucrânia a demonstrar apoio ao país devastado pela guerra, avança a AFP, que cita uma alta autoridade ucraniana.

"Podemos dizer que ele está na Ucrânia, mas é uma visita pessoal. É assim que ele vê, que precisa de estar na Ucrânia. Ele só quer apoiar a Ucrânia", disse a mesma fonte à AFP, acrescentando que o ator deverá deverá reunir-se com o presidente ucraniano ainda esta segunda-feira.

Uma segunda fonte disse à AFP que o Penn também "planeia ir para a linha da frente" no leste da Ucrânia.

O ativismo de Penn em relação à causa ucraniana não é nova. Em novembro de 2022 visitou o país e emprestou um Óscar ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, naquela que foi a sua terceira visita à Ucrânia. "É apenas uma coisa simbólica", disse a Zelensky. "Quando ganharem, traga-o de volta para Malibu", afirmou na altura.

Zelensky, por seu lado, deu a Sean Penn, que estava a produzir um documentário sobre a invasão russa da Ucrânia, a Ordem de Mérito por fortalecer relações, apoiar a integridade territorial da Ucrânia e ajudar a popularizar o país, disse então o gabinete do presidente.

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Sean Penn visita a Ucrânia e empresta um Óscar a Zelensky

Meses depois, em fevereiro de 2023, Penn apresentou o documentário Superpower, uma produção sobre a Ucrânia que se foca no presidente Volodymyr Zelensky, ex-comediante que se transformou num símbolo mundial de resistência.

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Sean Penn apresenta documentário sobre a Ucrânia no Festival de Berlim

Sean Penn estava em Kiev para as filmagens do documentário quando os primeiros mísseis russos atingiram o país a 24 de fevereiro de 2022, alterando completamente o cronograma de gravações.

Através das entrevistas ao presidente ucraniano, Penn e Zelensky construíram o que ambos descreveram como uma amizade próxima.

No ano passado, Penn e a estrela de rock Bono fizeram um apelo emocionado para que o Ocidente apoiasse a Ucrânia no Festival de Cannes, posando para fotografias na passadeira vermelha com soldados ucranianos.

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