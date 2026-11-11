Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA.
Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA.Foto: EPA / SHAWN THEW
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Secretário do Tesouro dos EUA muda-se para uma base militar após ameaças do Irão

Scott Bessent lidera os esforços norte-americanos de sanções contra Teerão e o seu gabinete disse que "não se deixará intimidar".
Susana Salvador
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O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, mudou-se da sua casa em Washington para uma base militar, depois de ter recebido ameaças do Irão, revelou o The New York Times.

Bessent lidera, desde agosto, a campanha de pressão económica destinada a isolar financeiramente o Irão, através de sanções mais rigorosas e restrições às rotas comerciais.

Este papel fez dele um dos membros do governo que o Irão mais deseja prejudicar, segundo as fontes citadas pelo jornal norte-americano.

Um porta-voz do Departamento do Tesouro disse que Bessent “não se deixará intimidar pelas ameaças do regime iraniano”, acrescentando que continua empenhado na execução da campanha para pressionar a economia do Irão.

Nos últimos meses, responsáveis norte-americanos manifestaram a preocupação de que o Irão esteja a alterar as suas tácticas, possivelmente com o objetivo de atacar os americanos fora da região.

Em duas ocasiões (uma em outubro e outra já esta semana), os EUA retiraram apressadamente aviões de duas bases no Reino Unido (RAF Lakenheath e RAF Fairford), face a suspeitas de um plano terrorista iraniano.

Bessent não é o único membro da administração de Donald Trump a viver numa base militar (não foi revelada qual). O secretário de Estado, Marco Rubio, revelou num podcast que é vizinho do secretário da Defesa, Pete Hegseth, numa base militar.

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