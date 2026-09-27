Trump diz que suspeitos detidos perto de base aérea britânica queriam causar “grandes danos”

O presidente norte-americano disse que os cinco detidos pela polícia britânica perto de uma base aérea utilizada pelos militares norte-americanos queriam causar “grandes danos”. Donald rump acrescentou que os suspeitos já estavam no radar dos Estados Unidos “há muito tempo”.

“Estávamos a investigá-los. Queriam causar grandes danos à nossa base, e a colaboração com os britânicos funcionou muito bem”, afirmou o presidente norte-americano aos jornalistas, à chegada a Chicago para um torneio de golfe, avançou a AFP.

A polícia do Reino Unido anunciou este domingo, 27 de setembro, que foram detidos cinco homens perto de uma base aérea usada pelos Estados Unidos, que são suspeitos de prepararem um ato terrorista.

A Polícia Metropolitana, responsável pela investigação de potenciais atividades terroristas, afirmou em comunicado que os homens foram inicialmente detidos sob suspeita de terem cometido infrações ao abrigo da lei dos explosivos.

Vicki Evans, vice-comissária adjunta, afirmou que foi estabelecido um perímetro de segurança de 400 metros em torno dos três veículos que levantaram suspeitas, enquanto o exército realiza as investigações. Por precaução, cerca de 85 famílias foram retiradas das suas casas enquanto estas investigações decorrem.