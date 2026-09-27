Base aérea no Reino Unido em estado de alerta após detenções por infração na lei dos explosivos

A polícia britânica deteve "vários homens" por suspeita de infração à Lei dos Explosivos na base aérea da RAF em Fairford. Foi enviada uma equipa de desativação de engenhos explosivos e estão implementadas medidas adicionais de segurança, incluindo o total controlo de entradas na base. As forças de segurança não detalharam o número de detenções ainda, nem precisaram a nacionalidade dos detidos. Categorizam a situação como "incidente grave", depois de já no sábado ter havido um alerta da população, que levou a um maior policiamento na zona.

As casas foram evacuadas nesta base aérea de Gloucestershire, que é utilizada pelas forças norte-americanas. Os residentes foram colocados num centro de lazer nas proximidades e já foi garantido que o primeiro-ministro, Andy Burnham, está informado sobre o assunto a partir de Liverpool, onde decorre uma conferência do Partido Trabalhista.

Ao jornal The Guardian, um porta-voz do governo salientou isso mesmo. "O primeiro-ministro está a ser mantido a par do incidente em Gloucestershire. Estamos gratos aos serviços de emergência, que agiram rapidamente para deter vários suspeitos e implementar medidas para garantir a segurança da comunidade", vincou, adiantando que "seria inadequado fazer mais comentários enquanto as investigações estão em curso."

Um porta-voz da polícia acrescentou ao mesmo jornal inglês que a situação "estava controlada" e que a "população local não deve ficar alarmada." Salientou ainda a mobilização de equipas de emergência, bombeiros e garantiu a segurança do local 24 horas por dia.

A base da RAF Fairford tem tido protestos nos últimos meses devido à decisão do governo britânico de permitir que os EUA utilizem a base para realizar ataques contra instalações de mísseis iranianos no estreito de Ormuz. Em maio, anunciou-se que o Royal International Air Tattoo, um dos maiores desfiles militares aéreos do mundo que normalmente se realiza na base em julho, foi cancelado devido à escalada da situação geopolítica no Médio Oriente.

Segundo a Força Aérea dos Estados Unidos da América, a base aloja o quartel-general da 501.ª Ala de Apoio de Combate e o 420.º Esquadrão de Base Aérea, servindo ainda como “local avançado de operações de bombardeiros preferencial na Europa para o Comando de Ataque Global."

A população local ativa não supera os cinco mil habitantes de acordo com o último relatório disponível, em 2024.