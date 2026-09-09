EUA atacam petroleiros iranianos. Irão responde e ataca navios de guerra e bases americanas na Jordânia

O Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (CGRI) iraniana afirmou ter atacado dois navios de guerra norte-americanos e bases de Washington na Jordânia, em retaliação aos ataques dos Estados Unidos contra petroleiros iranianos.

De acordo com um comunicado do CGRI, divulgado pela agência iraniana Tasnim, Teerão atacou durante a madrugada desta quarta-feira, 9 de setembro, a base de Al Azraq, na Jordânia, e dois contratorpedeiros norte-americanos que transportavam mísseis de cruzeiro.

Este ataque, destinado a "punir o agressor", causou danos, nomeadamente, "nas instalações onde estão estacionados os caças F-35, F-16 e F-15, bem como nos abrigos para aviões de combate" da base norte-americana de Al-Azraq, a 100 quilómetros a leste de Amã, afirmou o CGRI, citado pela agência oficial Irna.

O Exército jordaniano afirmou ter destruído 18 de 20 mísseis iranianos que se dirigiam contra o seu país, enquanto outros dois caíram em "zonas despovoadas".

Os ataques iranianos constituem uma retaliação aos bombardeamentos norte-americanos contra petroleiros iranianos ocorridos durante a noite.

O Comando Central do Exército dos Estados Unidos (CentCom) afirmou ter destruído cinco embarcações associadas, segundo o comando, ao CGRI, em resposta aos ataques anteriores de Teerão contra um navio de guerra norte-americano.