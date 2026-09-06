Irão ameaça EUA com resposta "mais rápida e dolorosa" a futuros ataques

O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, avisou este domingo, 6 de setembro, os Estados Unidos de que Teerão responderá de forma "mais rápida, mais forte e mais dolorosa" a futuros ataques à República Islâmica, num contexto de escalada do conflito.

"Os americanos certamente terão compreendido que a era das 'respostas proporcionais' chegou ao fim e que os nossos ataques nas operações recentes contra as bases agressoras foram apenas o começo, e se ainda não o compreenderam, devem compreendê-lo antes que seja tarde demais, que as regras do jogo mudaram", disse Ghalibaf, também chefe da equipa de negociadores nas conversações de paz com os Estados Unidos, num discurso no parlamento transmitido pela televisão estatal iraniana IRIB.

"Qualquer violação dos interesses e da segurança do Irão receberá uma resposta mais rápida, forte e dolorosa", disse o antigo comandante da Guarda Revolucionária, numa altura em que as tensões voltaram a subir depois de Washington ter lançado esta semana o bombardeamento mais intenso contra a República Islâmica em mais de um mês.

O aviso de Ghalibaf surge um dia depois de os Estados Unidos terem atacado três petroleiros iranianos. Esta semana, os Estados Unidos realizaram os bombardeamentos mais intensos em mais de um mês contra o Irão, que causaram pelo menos 19 mortes, incluindo cinco num casamento, segundo as autoridades iranianas. Teerão respondeu com ataques aéreos ao Kuwait, Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

O Irão bloqueou o estreito de Ormuz após o início dos ataques israelo-americanos a 28 de fevereiro e tornou-o a sua principal medida de pressão no conflito, pois conseguiu paralisar quase todas as exportações de petróleo e exige que os navios que queiram atravessá-lo obtenham a sua autorização.

Os Estados Unidos estabeleceram um cerco aos portos e navios iranianos e, nas últimas semanas, conseguiram restabelecer parte do tráfego marítimo através do estreito ao longo de uma rota sul perto de Omã.