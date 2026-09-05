Forças militares americanas confirmam ataque de retaliação contra três petroleiros iranianos

O comando central das forças militares dos Estados Unidos (Centcom) anunciou este sábado, 5 de setembro, que atingiu três petroleiros iranianos, depois de navios de guerra da Marinha terem sido alvo de mísseis. Em comunicado citado pela agência AP, avisa que vão, «se necessário, destruir a limitada e exposta frota petrolífera do Irão». Dois dos petroleiros iranianos terão ficado «permanentemente incapacitados» e o terceiro, que estava vazio, foi destruído.

No mesmo comunicado, as forças militares dos EUA revelam que um porta-aviões e um contratorpedeiro norte-americanos escaparam a «múltiplos ataques iranianos não provocados» enquanto patrulhavam a região, e que nenhum militar norte-americano ficou ferido.

Segundo alegam os norte-americanos, os petroleiros faziam parte de uma rede clandestina que ajudava a financiar a Guarda Revolucionária do Irão e os seus aliados armados na região.

Antes da comunicado dos militares americanos, a televisão estatal iraniana tinha noticiado que quatro mísseis dos EUA tinham atingido um petroleiro ao largo da ilha de Kharg, onde se encontra o principal terminal iraniano de exportação de petróleo.

Os Estados Unidos afirmaram que um dos petroleiros foi atingido ao largo da ilha de Kharg e outro perto de Jask, a leste do estreito de Ormuz. O petroleiro vazio foi atingido no golfo de Omã.

Os ataques acontecem um dia depois de o Presidente Donald Trump ter procurado minimizar o conflito que começou no dia 28 de fevereiro.