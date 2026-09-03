EUA retiram milhões de barris de petróleo de estreito de Ormuz durante ataque

O exército norte-americano escoltou na terça-feira, 1 de setembro, 40 navios mercantes com 18 milhões de barris de petróleo bruto no estreito de Ormuz, enquanto Irão e Estados Unidos trocavam uma ronda de ataques, informou a emissora norte-americana CNN.

A emissora, que cita dois funcionários norte-americanos familiarizados com as operações de terça-feira, assinalou que esse transporte de petróleo bruto foi o maior registado desde o início do conflito.

Antes do início da guerra, há pouco mais de seis meses, cerca de 20 milhões de barris transitavam diariamente por este estreito.

Os Estados Unidos utilizaram diversos recursos aéreos, marítimos e espaciais, não só para continuar a enfraquecer a capacidade do Irão de atacar navios mercantes no estreito, mas também para repelir ondas de drones enquanto realizavam as arriscadas operações de escolta dos navios, de acordo com as mesmas fontes.

As forças norte-americanas também neutralizaram mísseis de cruzeiro antinavio durante a operação de escolta.

Isto acontece num momento em que os Estados Unidos têm centrado a estratégia de guerra em dar prioridade aos ataques a alvos em torno do estreito, realizando operações de escolta a navios comerciais através desta via marítima estratégica e mantendo o bloqueio naval aos portos iranianos, indicou a emissora.

Embora a operação de terça-feira tenha decorrido com êxito, as autoridades não acreditam que se encontre uma solução rápida para o conflito, e as empresas do setor energético continuam cautelosas face aos enormes riscos que implica enviar navios através do estreito, mesmo com escolta militar.

Outras prioridades declaradas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, incluindo as operações centradas na eliminação de elementos do programa nuclear iraniano, foram temporariamente adiadas, segundo uma das fontes consultadas pela CNN.

O Comando Central dos Estados Unidos recebeu instruções para concentrar todos os esforços no estreito e para impedir a entrada e saída de exportações de petróleo dos portos iranianos.

Na terça-feira, os Estados Unidos levaram a cabo uma operação em consonância com a estratégia atual, atacando cerca de 60 alvos militares em torno do estreito, incluindo instalações de defesa aérea, sistemas de radar, meios marítimos, capacidade de colocação de minas e locais de comunicações, ao mesmo tempo que escoltavam os navios.

O exército norte-americano prevê continuar a realizar ataques ofensivos perto do estreito, em parte porque o Irão demonstrou ter a capacidade de reconstruir certas capacidades que Washington pretende continuar a enfraquecer.