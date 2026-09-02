Irão ataca bases norte-americanas após bombardeamento dos EUA ter matado cinco pessoas num casamento

Pelo menos 11 pessoas morreram nos últimos bombardeamentos norte-americanos no Irão, segundo a agência de notícias oficial IRNA, que revela que pelo menos cinco vítimas (incluindo um menor) participavam nos festejos de um casamento.

"O catálogo de atrocidades dos EUA contra o Irão está agora completo: uma residência em Kuhestak, Sirik, foi brutalmente atacada esta noite, enquanto as famílias celebravam um casamento. Mais de 50 homens, mulheres e crianças inocentes foram martirizados ou feridos", escreveu no X o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baqaei.

E acrescentou: "O Irão responderá a estes crimes selvagens com firmeza. Ainda assim, os governos e as instituições internacionais que se mantêm em silêncio perante tamanha barbárie, ou que procuram justificar tais atos, devem compreender que o seu silêncio não é neutralidade."

Segundo a AP, o Pentágono disse estar ciente da notícia, mas reiterou que "nunca visa civis".

"As forças norte-americanas atacaram alvos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), incluindo instalações de defesa aérea, sistemas de radar, ativos e instalações marítimas, capacidades de lançamento de minas e locais de comunicação", disse o Comando Central dos EUA (CENTCOM) numa mensagem no X a anunciar o fim dos ataques, depois de "recentes tentativas de ataque" contra navios no Estreito de Ormuz.

Além das alegadas vítimas que assistiam ao casamento, o IRGC disse que pelo menos quatro membros da sua força aerospacial foram mortos em Kermash.

O Irão respondeu atacando bases norte-americanas em quatro países da região: Bahrein, Iraque, Jordânia e Koweit.

O Bahrein, que alberga uma importante base naval dos EUA, disse que os seus sistemas de defesa intercetaram um ataque já esta quarta-feira (2 de setembro), acusando o Irão de "ataques contra civis" num comunicado divulgado pelas suas forças armadas.

Os Guardas da Revolução disseram ter também atacado instalações militares norte-americanas em Erbil, no Curdistão iraquiano. Segundo um comunicado divulgado pela IRNA, foi um "ataque coordenado com mísseis e drones" que destruiu um centro de manutenção, armazéns e o "sistema de orientação de um aeróstato de vigilância norte-americano".

As Forças Armadas da Jordânia informaram ter intercetado 13 mísseis balísticos, dos quais 10 foram destruídos e três caíram em zonas remotas. Não houve mortos nem feridos.

Também o exército do Kuwait afirmou que as suas defesas aéreas estavam a responder a ataques de mísseis iranianos na madrugada desta quarta-feira (2 de setembro).