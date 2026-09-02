Mural com Trump em Teerão.
Mural com Trump em Teerão.FOTO:EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Irão ataca bases norte-americanas após bombardeamento dos EUA ter matado cinco pessoas num casamento

Pentágono negou atacar civis. Teerão lançou 'rockets' e drones contra bases no Bahrein, Iraque, Jordânia e Koweit.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a

Pelo menos 11 pessoas morreram nos últimos bombardeamentos norte-americanos no Irão, segundo a agência de notícias oficial IRNA, que revela que pelo menos cinco vítimas (incluindo um menor) participavam nos festejos de um casamento.

"O catálogo de atrocidades dos EUA contra o Irão está agora completo: uma residência em Kuhestak, Sirik, foi brutalmente atacada esta noite, enquanto as famílias celebravam um casamento. Mais de 50 homens, mulheres e crianças inocentes foram martirizados ou feridos", escreveu no X o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baqaei.

E acrescentou: "O Irão responderá a estes crimes selvagens com firmeza. Ainda assim, os governos e as instituições internacionais que se mantêm em silêncio perante tamanha barbárie, ou que procuram justificar tais atos, devem compreender que o seu silêncio não é neutralidade."

Segundo a AP, o Pentágono disse estar ciente da notícia, mas reiterou que "nunca visa civis".

"As forças norte-americanas atacaram alvos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), incluindo instalações de defesa aérea, sistemas de radar, ativos e instalações marítimas, capacidades de lançamento de minas e locais de comunicação", disse o Comando Central dos EUA (CENTCOM) numa mensagem no X a anunciar o fim dos ataques, depois de "recentes tentativas de ataque" contra navios no Estreito de Ormuz.

Além das alegadas vítimas que assistiam ao casamento, o IRGC disse que pelo menos quatro membros da sua força aerospacial foram mortos em Kermash.

O Irão respondeu atacando bases norte-americanas em quatro países da região: Bahrein, Iraque, Jordânia e Koweit.

O Bahrein, que alberga uma importante base naval dos EUA, disse que os seus sistemas de defesa intercetaram um ataque já esta quarta-feira (2 de setembro), acusando o Irão de "ataques contra civis" num comunicado divulgado pelas suas forças armadas.

Os Guardas da Revolução disseram ter também atacado instalações militares norte-americanas em Erbil, no Curdistão iraquiano. Segundo um comunicado divulgado pela IRNA, foi um "ataque coordenado com mísseis e drones" que destruiu um centro de manutenção, armazéns e o "sistema de orientação de um aeróstato de vigilância norte-americano".

As Forças Armadas da Jordânia informaram ter intercetado 13 mísseis balísticos, dos quais 10 foram destruídos e três caíram em zonas remotas. Não houve mortos nem feridos.

Também o exército do Kuwait afirmou que as suas defesas aéreas estavam a responder a ataques de mísseis iranianos na madrugada desta quarta-feira (2 de setembro).

Mural com Trump em Teerão.
EUA confirmam novos ataques ao Irão. Resposta iraniana está em curso
Mural com Trump em Teerão.
Irão promete "medidas recíprocas imediatas" caso Washington volte a cumprir memorando
EUA
Internacional
Irão
Iraque
Jordânia
Guarda Revolucionária do Irão
Bahrein
Koweit
Guerra no Irão
Diário de Notícias
www.dn.pt