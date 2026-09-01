Explosões em Bandar Abbas. EUA confirmam novos ataques ao Irão

A ameaça parece não ter surtido efeito, uma vez que o porta-voz dos Guardas da Revolução iranianos escreveu no X: "A América vai arrepender-se destes ataques". E deixou promessa de um "castigo severo".

De acordo com a emissora estatal iraniana IRIB, durante a tarde foram ouvidas várias explosões a leste de Bandar Abbas. A emissora, citada pela Al-Jazeera, garante terem-se registado mais de cinco explosões nas proximidades da aldeia de Masan, em Qeshm. Além de terem sido ouvidas quatro explosões provenientes do Estreito de Ormuz, em Qeshm.

De acordo com o vice-responsável pelos assuntos políticos, de segurança e sociais da província de Hormozgan, onde se situa Bandar Abbas, não foram registadas, até ao momento, vítimas nem incidentes.

Bandar Abbas é uma cidade portuária estratégica no sul do Irão. Principal centro portuário do país, liga o Irão ao Golfo Pérsico, Mar de Omã e Oceano Índico.

Bandar Abbas é uma das principais bases da Marinha iraniana e tem instalações da Marinha do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica. A sua posição permite ao Irão controlar o tráfego marítimo através de Ormuz.

É também um importante centro económico e logístico, com o porto a ser essencial para as importações e exportações iranianas e para a ligação comercial do país ao Oceano Índico.

Estes novos ataques dos EUA surgem no seguimento de outros realizados nas 48 horas que os antecederam. Primeiro os EUA atacaram a ilha de Larak no domingo à noite, alegando que o Irão se preparava para colocar novas minas numa rota marítima comercial e civil recém desminada que permitira fazer a travessia do Estreito de Ormuz.

Já na madrugada de segunda-feira, as forças armadas iranianas responderam atacando alvos militares americanos em território jordano.

Poucas horas depois, Trump garantiu que haveria uma resposta dos EUA a esses ataques iranianos. Esta parece ter acontecido na tarde deste terça-feira.