Explosões em Bandar Abbas. EUA confirmam novos ataques ao Irão
As forças armadas dos EUA confirmaram esta terça-feira, 1 de setembro, estar a atacar alvos no Irão devido a tentativas de ataques à navegação, num momento em que as hostilidades se intensificam pela primeira vez num mês.
A comunicação social iraniana noticiara pouco antes explosões a leste de Bandar Abbas.
O Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou nas suas redes sociais ter começado a atacar alvos no Irão às 12:00 de Washington (17:00 de Lisboa).
Na sua rede Truth Social, Donald Trump confirmou também os ataques. "Os ataques são de grande envergadura e potência, e constituem uma retaliação pela tentativa falhada dos iranianos de colocar minas marítimas no Estreito, que atualmente não tem minas (foram completamente removidas ou detonadas!), e elo facto de os iranianos terem disparado oito mísseis, todos eles abatidos com sucesso, contra a nossa base militar na Jordânia", escreveu o presidente dos EUA.
E deixou nova ameaça: "Se a falhada nação do Irão retaliar por este ataque tão justificado, será novamente atingida de forma muito mais dura e em maior escala, mas esse não será o maior ataque de todos, que está à espera nas alas e, quando terminar, restará muito pouco da República Islâmica do Irão!"
A ameaça parece não ter surtido efeito, uma vez que o porta-voz dos Guardas da Revolução iranianos escreveu no X: "A América vai arrepender-se destes ataques". E deixou promessa de um "castigo severo".
De acordo com a emissora estatal iraniana IRIB, durante a tarde foram ouvidas várias explosões a leste de Bandar Abbas. A emissora, citada pela Al-Jazeera, garante terem-se registado mais de cinco explosões nas proximidades da aldeia de Masan, em Qeshm. Além de terem sido ouvidas quatro explosões provenientes do Estreito de Ormuz, em Qeshm.
De acordo com o vice-responsável pelos assuntos políticos, de segurança e sociais da província de Hormozgan, onde se situa Bandar Abbas, não foram registadas, até ao momento, vítimas nem incidentes.
Bandar Abbas é uma cidade portuária estratégica no sul do Irão. Principal centro portuário do país, liga o Irão ao Golfo Pérsico, Mar de Omã e Oceano Índico.
Bandar Abbas é uma das principais bases da Marinha iraniana e tem instalações da Marinha do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica. A sua posição permite ao Irão controlar o tráfego marítimo através de Ormuz.
É também um importante centro económico e logístico, com o porto a ser essencial para as importações e exportações iranianas e para a ligação comercial do país ao Oceano Índico.
Estes novos ataques dos EUA surgem no seguimento de outros realizados nas 48 horas que os antecederam. Primeiro os EUA atacaram a ilha de Larak no domingo à noite, alegando que o Irão se preparava para colocar novas minas numa rota marítima comercial e civil recém desminada que permitira fazer a travessia do Estreito de Ormuz.
Já na madrugada de segunda-feira, as forças armadas iranianas responderam atacando alvos militares americanos em território jordano.
Poucas horas depois, Trump garantiu que haveria uma resposta dos EUA a esses ataques iranianos. Esta parece ter acontecido na tarde deste terça-feira.