Irão ameaça bases norte-americanas na Europa e NATO diz que "está preparada"

A NATO disse esta quarta-feira (19 de agosto) estar preparada para enfrentar qualquer ameaça, no meio de notícias de que o Irão terá ponderado atacar alvos militares dos EUA na Europa caso o presidente norte-americano, Donald Trump, intensifique ainda mais a guerra.

“A NATO está preparada para enfrentar qualquer ameaça e fará sempre o que for necessário para defender todos os Aliados”, declarou um responsável da Aliança Atlântica em comunicado.

“Como demonstrado no início deste ano, quando as defesas aéreas da NATO intercetaram com sucesso mísseis balísticos iranianos direcionados para a Turquia em quatro ocasiões distintas, a nossa postura de dissuasão e defesa é forte e eficaz”, acrescentou.

O Financial Times, citando duas fontes anónimas, revelou ontem que o Irão considerou atacar instalações dos EUA no sudeste da Europa, incluindo a Bulgária, que aprovou a utilização da Base Aérea de Bezmer por aeronaves de reabastecimento norte-americanas no mês passado.

O Chipre, onde uma base aérea britânica foi atingida por um drone em março, também foi identificado como um potencial alvo de retaliação contra uma potencial nova ofensiva americana.

O memorando de entendimento entre Teerão e Washington, assinado em junho, expirou esta segunda-feira (17 de agosto) e as negociações para a reabertura do Estreito de Ormuz estão suspensas. Trump disse na terça-feira (18 de agosto) que não havia qualquer diálogo programado, mas esta quarta-feira (19 de agosto) disse que talvez nalgum momento retome as conversações.