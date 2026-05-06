Marinheiros do USS Roosevelt em manobras de amarração em frente do USS Bulkeley e do USS Arleigh Burke, todos contratorpedeiros, na base naval de Rota, na província espanhola de Cádis.
Marinheiros do USS Roosevelt em manobras de amarração em frente do USS Bulkeley e do USS Arleigh Burke, todos contratorpedeiros, na base naval de Rota, na província espanhola de Cádis. Marinha dos EUA / Indra Beaufort
Internacional

Saída de militares norte-americanos da Alemanha é o menor dos problemas para a defesa europeia

Retirada de 5 mil soldados reflete mais a frustração de Trump face à atitude crítica dos líderes europeus à guerra no Irão do que o resultado de uma estratégia.Europa pode ficar à míngua de armamento.
César Avó
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