Irão desvaloriza ameaças económicas de Trump

O líder da diplomacia do Irão, Abbas Araghchi, criticou esta quinta-feira, 20 de agosto, o plano do presidente dos Estados Unidos para pressionar economicamente Teerão, classificando-o como uma continuação de “políticas destinadas ao fracasso”. Paralelamente, e esta quinta-feira também, a Guarda Revolucionária avisou que usará mísseis com maior poder destrutivo se a guerra se intensificar na região do golfo Pérsico, numa fase de impasse no processo de diálogo com Washington.“O chamado ‘Dia D económico’ visa desviar a atenção da crise que os Estados Unidos enfrentam: dívida sem precedentes e custos de empréstimo crescentes”, afirmou Araghchi numa mensagem publicada no X ilustrada com a imagem de uma notícia do New York Times que dá conta que a dívida nacional norte-americana atingiu o valor recorde de 40 biliões de dólares. Para o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, “a continuidade dessas políticas [dos EUA] destinadas ao fracasso só levará a uma derrota ainda maior e à hostilidade dos iranianos”. Sublinhando ainda que o “terrorismo económico” dos Estados Unidos “ameaça a economia internacional e a soberania de países em todo o mundo”.Na quarta-feira, Donald Trump anunciou na Truth Social “a operação económica mais devastadora já realizada contra qualquer país”, referindo-se a uma “guerra económica de isolamento a uma escala sem precedentes”, sem dar detalhes sobre as medidas em causa. Na mesma mensagem, o presidente dos Estados Unidos avisou que “qualquer país que permita às suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou organismos governamentais oferecer qualquer tipo de tábua de salvação ao Irão enfrentará, ele próprio, consequências económicas tremendas”. Falando num “Dia D económico’”, Trump disse ainda precisar “que todos os nossos aliados se juntem aos Estados Unidos da América para isolar e derrotar a ameaça representada pelo Irão”.Esta quinta-feira, o secretário norte-americano do Tesouro, Scott Bessent, disse à CNBC que esta nova política dos EUA de “pressão económica máxima” sobre o Irão torna menos provável uma guerra em “grande escala”. No entanto, a Guarda Revolucionária do Irão avisou, esta quinta-feira também, que usará mísseis com maior poder destrutivo se a guerra se intensificar na região do golfo Pérsico. “O poder destrutivo das ogivas utilizadas nos mísseis da Guarda Revolucionária supera em muito o das ogivas utilizadas em guerras anteriores”, afirmou o seu porta-voz, Hossein Mohabi..Trump anuncia "guerra económica" contra Irão e consequências "tremendas" para aliados.EUA ameaçam Irão com isolamento económico "sem precedentes"