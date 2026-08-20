“A vingança é inevitável”, pode ler-se num cartaz anti-Trump no centro de Teerão.
“A vingança é inevitável”, pode ler-se num cartaz anti-Trump no centro de Teerão. EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Irão desvaloriza ameaças económicas de Trump

Scott Bessent acredita que pressão económica diminui hipótese de um conflito em grande escala no Médio Oriente.
Ana Meireles
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Seyed Abbas Araghchi
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Scott Bessent
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