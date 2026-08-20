Russos retiram poupanças dos bancos e estão a ficar sem gasolina

Os russos retiraram cerca de 24,4 mil milhões de euros do sistema bancário do país nos primeiros sete meses deste ano, com dados do site financeiro Banks.ru, citados pela Euronews, a mostrarem que a procura de dinheiro em numerário começou a aumentar no início de março e continuou a crescer, com cerca de 300 mil milhões de rublos (3,05 mil milhões de euros) a sair das contas todos os meses. Ao mesmo tempo, o Banco da Rússia tornou público que o volume total de dinheiro em circulação aumentou 643,4 mil milhões de rublos (6,53 mil milhões de euros) só em julho, o maior aumento mensal desde o início do ano. Esta onda de levantamentos deve-se ao aprofundamento da crise económica causada pelos ataques ucranianos a refinarias de petróleo (que também têm tido impacto no abastecimento de combustível) e a infraestruturas logísticas russas, a par do receio de que o Kremlin possa vir a congelar ou nacionalizar os depósitos dos cidadãos russos para financiar a guerra. Um receio com fundamentos. Segundo o Washington Post, os procuradores russos transferiram no ano passado cerca de 44,3 mil milhões de euros em ativos privados para o controlo estatal. No passado mês de junho, foram confiscados cerca 6,5 mil milhões de euros em bens ligados ao bilionário Vadim Moshkovich, fundador da Rusagro, uma das maiores empresas do setor agrícola do país. Os dados do Banks.ru mostram ainda que cinco dos sete maiores bancos da Rússia registaram saídas líquidas de depósitos de particulares, com o Gazprombank a ser o mais afetado - perdeu ao longo de quatro meses 299,5 mil milhões de rublos (cerca de 3,04 mil milhões de euros), o equivalente a 10,8% dos seus depósitos. Seguiu-se o Rosselkhozbank, que perdeu 270,5 mil milhões de rublos (cerca 2,75 mil milhões de euros), uma queda de mais de 15%, enquanto que o Alfa-Bank, o maior banco privado da Rússia, observou uma saída de 179,4 mil milhões de rublos (cerca de 1,82 mil milhões de euros) em depósitos, uma quebra de 5,6%. Os mesmos dados citados pela Euronews indicam que o Sovcombank e o VTB registaram saídas de 81,7 mil milhões de rublos (cerca de 830 milhões de euros) e 20,4 mil milhões de rublos (cerca de 207 milhões de euros), respetivamente.Outro impacto económico dos ataques ucranianos a refinarias russas de petróleo é a escassez de combustíveis, com o governo a admitir esta quarta-feira, pela primeira vez, que começou a importar combustível para reforçar a oferta no mercado interno. “As importações já começaram, e foram adotadas as regulamentações necessárias para permitir a produção adicional de combustíveis de padrões inferiores: Euro 2, Euro 3 e Euro 4”, afirmou o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, em declarações ao canal Vesti. De acordo com dados do setor marítimo citados pela Reuters, pelo menos uma carga de gasolina proveniente da Índia acabou de entrar no mercado interno da Rússia, sendo que Moscovo está também a organizar a importação de gasolina por via ferroviária da Bielorrússia e do Cazaquistão, tendo ainda proibido a exportação de combustíveis.Antes, Alexander Novak já havia dito à agência TASS que a Rússia dispunha de stocks de combustível suficientes para satisfazer a procura interna, mas que as compras motivadas pelo pânico tinham elevado a procura em cerca de 20% a 30%. O vice-primeiro-ministro russo referiu ainda que as medidas do governo para estabilizar o mercado dos combustíveis estavam a surtir efeito, notando que as restrições de compra já estavam a ser levantadas em várias regiões, mais postos de abastecimento de combustível operavam e as filas estavam a diminuir.No entanto, dados da aplicação de monitorização de combustíveis Gdebenz verificados pela Euronews mostram que na quarta-feira a disponibilidade de gasolina na Rússia, a nível nacional, abrangia 28% dos postos de abastecimento de combustível, uma descida face aos 41% registados uma semana antes. Foram assinaladas, pela primeira, filas em Moscovo, e os postos da Gazprom Neft na capital russa estavam a impor um limite temporário de 40 litros por abastecimento..Rússia compra gasolina à Índia após ataques de Kiev a refinarias.Putin admite escassez de combustíveis devido a ataques da Ucrânia contra refinarias russas.Rússia nega escassez de combustíveis apesar do aumento da procura\n\n