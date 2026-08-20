Os carros formam fila num posto de gasolina da Gazprom Neft em Moscovo. EPA / MAXIM SHIPENKOV

Internacional

Russos retiram poupanças dos bancos e estão a ficar sem gasolina

Ataques ucranianos contra refinarias estão a ter um impacto crescente na economia da Rússia, com o governo a admitir que está a importar combustíveis.