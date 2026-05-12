Moradores aguardam com os seus animais de estimação no exterior, depois de destroços de um drone russo intercetado terem caído no telhado de um prédio residencial em Kiev.
Moradores aguardam com os seus animais de estimação no exterior, depois de destroços de um drone russo intercetado terem caído no telhado de um prédio residencial em Kiev.FOTO: MAXYM MARUSENKO / EPA
Internacional

Rússia reafirma que guerra na Ucrânia está quase no fim enquanto Putin promete novo míssil até final do ano

Forças russas voltaram a atacar Kiev após a curta trégua entre os dois países, com Zelensky a dizer que foi opção de Moscovo “pôr fim ao silêncio parcial que durava há vários dias”.
Ana Meireles
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