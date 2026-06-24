Lavrov diz que é possível uma solução diplomática para a guerra.
Lavrov diz que é possível uma solução diplomática para a guerra. SERGEI ILNITSKY / EPA
Internacional

Rússia mostra frustração com a atual posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia

Líder da diplomacia russa confirma contactos com gabinete de Costa e critica a reação de Macron.
Ana Meireles
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