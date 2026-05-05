Rússia e Ucrânia trocam ataques em véspera de possível cessar-fogo

Ataques aéreos noturnos russos, com mísseis e drones, mataram pelo menos 15 pessoas e deixaram 72 feridas, incluindo membros de equipas de socorro e emergência, segundo informaram esta terça-feira, 5 de maio, autoridades locais. De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 11 mísseis balísticos Iskander nos ataques noturnos, bem como 164 drones do tipo Shahed, tendo as defesas aéreas abatido 149 dos drones, mas apenas um dos mísseis Iskander. O ataque mais mortífero teve como alvo as infraestruturas de petróleo e gás ucranianas nas regiões de Poltava e Kharkiv. Segundo Serhiy Koretskyi, CEO da Naftogaz, três funcionários da empresa estatal de energia da Ucrânia, e dois socorristas foram mortos, enquanto 37 pessoas ficaram feridas. No que pareceu ser o chamado “duplo toque” russo, os socorristas morreram quando respondiam ao primeiro ataque. “É puro cinismo pedir um cessar-fogo para realizar celebrações de propaganda enquanto se realizam ataques com mísseis e drones todos os dias que o antecedem”, disse o presidente ucraniano.No entanto, a Ucrânia também levou a cabo na madrugada de ontem um ataque em grande escala com mísseis e drones contra várias regiões da Rússia, atingindo locais críticos para o complexo militar-industrial russo, noticiaram os media russos no Telegram e citados pelo Kyiv Independent. Fotos e vídeos publicados nas redes sociais por locais mostravam um grande incêndio com origem no JSC VNIIR-Progress, em Cheboksary, um instituto estatal russo que produz componentes para armas de alta precisão utilizadas por Moscovo para atacar a Ucrânia.Esta troca de ataques surge depois de, na segunda-feira, Volodymyr Zelensky ter anunciado uma trégua para esta quarta-feira, deixando no lado de Moscovo a possibilidade de prorrogação - o Kremlin deseja a cessação das hostilidades na sexta-feira e sábado, dia em que realizará o desfile do Dia da Vitória sobre a Alemanha nazi -, frisando que os ucranianos acreditam “que a vida humana tem um valor incomparavelmente superior a qualquer ‘celebração’ de aniversário”. O Ministério da Defesa russo alertou que, se a Ucrânia tentar travar a comemoração, “as Forças Armadas russas lançarão um ataque de retaliação em massa com mísseis contra o centro de Kiev”. Zelensky já tinha dito na segunda-feira que a Rússia temia um ataque com drones no dia do desfile na Praça Vermelha. Declarações feitas horas após um drone ucraniano ter embatido num edifício em Moscovo, a cerca de dez quilómetros do Kremlin..Putin declara cessar-fogo unilateral na sexta-feira e no sábado e Zelensky declara trégua para quarta.UE junta-se às críticas de Zelensky ao levantamento de sanções à Rússia após o ataque mais mortal do ano