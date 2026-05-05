A zona de Kharkiv foi uma das atingidas pelos ataques noturnos russos.
A zona de Kharkiv foi uma das atingidas pelos ataques noturnos russos. SERGEY KOZLOV / EPA
Internacional

Rússia e Ucrânia trocam ataques em véspera de possível cessar-fogo

Moscovo e Kiev apresentaram datas diferentes para uma potencial trégua nos combates durante esta semana.
Ana Meireles
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