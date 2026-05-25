Rússia avisa que vai lançar mais ataques contra Kiev e aconselha cidadãos estrangeiros a abandonar a cidade

A Rússia avisou esta segunda-feira, 25 de maio, que vai lançar mais ataques contra a capital ucraniana, Kiev, e aconselhou os cidadãos estrangeiros, nomeadamente diplomatas, a abandonar a cidade.Os bombardeamentos de Moscovo terão como alvo "centros de decisão", "postos de comando", instalações militares e industriais em Kiev, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, citado pela AFP."Estamos a alertar os cidadãos estrangeiros, incluindo o pessoal de missões diplomáticas e organizações internacionais, para que abandonem a cidade o mais rapidamente possível", avisou o ministério tutelado por Sergei Lavrov, não tendo dado informações sobre quando é que irão ocorrer os ataques contra a capital ucraniana.A Rússia justifica esta nova vaga de bombardeamentos contra Kiev como sendo uma resposta a um ataque realizado na sexta-feira contra uma escola na região de Lugansk, ocupada pela Rússia, que, segundo as autoridades de Moscovo, resultou em 21 mortos. De acordo com a AFP, o presidente russo terá ordenado uma retaliação. "Nas circunstâncias atuais, as Forças Armadas russas estão a começar a lançar ataques sistemáticos contra instalações militares e industriais ucranianas em Kiev", indicou, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.Recorde-se que, no domingo (24), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de ter utilizado um míssil de alcance intermédio Orechnik, com capacidade nuclear, contra a Ucrânia, durante bombardeamentos noturnos massivos e mortíferos. “Três mísseis russos contra uma infraestrutura de abastecimento de água, um mercado incendiado, dezenas de edifícios residenciais danificados, várias escolas regulares, e ele [Presidente russo, Vladimir Putin] lançou o seu Orechnik contra Bila Tserkva. Eles estão mesmo loucos”, declarou Zelensky numa mensagem no Telegram.Esta terá sido a terceira vez que o míssil, com capacidade de transportar ogivas nucleares ou convencionais, foi utilizado na Ucrânia. Intensos bombardeamentos russos atingiram Kiev e a sua região na última noite, tendo causado quatro mortos e mais de 60 feridos, informaram as autoridades locais. .Quatro mortos e mais de 60 feridos. Zelensky acusa Rússia de ter usado míssil com capacidade nuclear