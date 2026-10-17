Roménia abate dois drones do modelo utilizado pela Rússia sobre as suas águas territoriais no Mar Negro

A Roménia abateu este sábado dois drones sobre as suas águas territoriais no Mar Negro, num novo incidente que vem aumentar a tensão na região, marcada pela intensificação de ataques contra navios mercantes nas últimas semanas. Os aparelhos, equipados com motores a jato, são do modelo Geran, utilizado pela Rússia na guerra contra a Ucrânia, confirmou o Ministério da Defesa romeno, sem atribuir diretamente a Moscovo a responsabilidade pelo incidente.

Os dois drones foram abatidos por caças F-16 da Força Aérea romena nas imediações de Sulina, junto à foz do Danúbio. “Os alvos neutralizados eram drones de ataque da família Geran, com propulsão a jato”, informou o ministério da Defesa, citado pela agência espanhola EFE.

Numa publicação nas redes sociais, o ministro da Defesa, Radu Miruță, afirmou que os drones foram intercetados “instantes depois de terem entrado ilegalmente” no espaço aéreo romeno.

O incidente contribui para a crescente preocupação com a segurança da navegação no Mar Negro. Desde 5 de outubro, ataques contra sete navios mercantes ao largo da Roménia e da Bulgária provocaram pelo menos duas mortes, 28 desaparecidos e o afundamento de três embarcações, segundo a EFE. Esta última semana, dois petroleiros foram atingidos em águas territoriais romenas na quarta e na quinta-feira.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 2022, a Roménia já tinha abatido quatro drones no seu espaço aéreo. Na sexta-feira, a Bulgária também pediu à Aliança Atlântica o reforço da defesa aérea, incluindo aviões de combate, sistemas antidrones e mísseis antiaéreos, enquanto a NATO afirma ter reforçado a presença no flanco leste europeu, bem como as capacidades de resposta a ameaças aéreas não tripuladas.