Dois navios atacados por drones na zona económica exclusiva búlgara no Mar Negro

Dois navios mercantes foram atingidos num ataque com drones de origem desconhecida, um dos quais afundou, na zona económica exclusiva búlgara no Mar Negro, anunciou o Governo da Bulgária, que convocou uma reunião de emergência.

Após essa reunião, o primeiro-ministro da Bulgária, Rumen Radev, confirmou que dois navios comerciais foram atingidos por drones na Zona Económica Exclusiva do país, quando se encontravam a cerca de 128 quilómetros da costa búlgara.

Um dos navios, o Alfa Watan, que navegava sob a bandeira do Togo, sofreu danos estruturais críticos e afundou no local, referiu o primeiro-ministro búlgaro, acrescentando que não há ainda informações sobre a situação da tripulação.

A segunda embarcação, o Able, que navegava sob a bandeira de Palau, incendiou-se após o ataque. Toda a tripulação, composta por 18 pessoas, foi retirada por um ‘ferry’ búlgaro. Dois dos marinheiros sofreram ferimentos graves e foram transportados de avião para um hospital na cidade portuária de Varna, informou Radev.

A origem dos drones não foi ainda determinada. Este foi o primeiro ataque a embarcações na zona económica exclusiva búlgara, país membro da NATO, no mar Negro.

O incidente ocorre um dia após um ataque ao cargueiro turco Royad Mammadov na zona económica exclusiva da Roménia, no qual dois tripulantes morreram e 11 foram resgatados.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que foram dois drones russos a atingirem a embarcação, que depois se afundou.