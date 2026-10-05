Dois mortos e 11 feridos em incêndio em cargueiro no mar Negro. Zelensky diz que foi atingido por drones russos

Dois tripulantes de um barco carregado de cereais de propriedade turca morreram e 11 foram resgatados, depois de a embarcação se incendiar no mar Negro, frente à costa da Roménia, segundo informou o Governo romeno. A imprensa local associa o incêndio ao impacto de um drone, mas até ao momento não há confirmação oficial por parte da Roménia de que seja essa a causa. O presidente ucraniano afirmou contudo que o cargueiro foi atingido por drones russos.

"Um ataque horrível causado por dois drones russos sobre um navio civil de propriedade da Turquia, que transportava milho em águas neutras", comentou Volodymyr Zelensky nas redes sociais, acrescentando que o capitão do navio foi morto.

"A Ucrânia tem proposto, repetidamente, medidas concretas para reduzir a tensão e garantir a segurança no Mar Negro. Houve também propostas relevantes de países terceiros. Mas a Rússia opta consistentemente pelo terror e pelo afundamento de embarcações civis em vez da navegação marítima normal", afirmou Zelensky, defendendo que "é preciso pressionar para restaurar a segurança alimentar global".