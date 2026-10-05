Dois mortos e 11 feridos em incêndio em cargueiro no mar Negro. Zelensky diz que foi atingido por drones russos
Dois tripulantes de um barco carregado de cereais de propriedade turca morreram e 11 foram resgatados, depois de a embarcação se incendiar no mar Negro, frente à costa da Roménia, segundo informou o Governo romeno. A imprensa local associa o incêndio ao impacto de um drone, mas até ao momento não há confirmação oficial por parte da Roménia de que seja essa a causa. O presidente ucraniano afirmou contudo que o cargueiro foi atingido por drones russos.
"Um ataque horrível causado por dois drones russos sobre um navio civil de propriedade da Turquia, que transportava milho em águas neutras", comentou Volodymyr Zelensky nas redes sociais, acrescentando que o capitão do navio foi morto.
"A Ucrânia tem proposto, repetidamente, medidas concretas para reduzir a tensão e garantir a segurança no Mar Negro. Houve também propostas relevantes de países terceiros. Mas a Rússia opta consistentemente pelo terror e pelo afundamento de embarcações civis em vez da navegação marítima normal", afirmou Zelensky, defendendo que "é preciso pressionar para restaurar a segurança alimentar global".
O barco Royad Mammadov, com bandeira de São Cristóvão e Neves e carregado de cereais, tinha partido do porto ucraniano de Izmail e dirigia-se para Itália. Encontrava-se na zona económica exclusiva da Roménia, fora das suas águas territoriais, a cerca de 30 milhas náuticas da costa norte do país e perto da fronteira da Ucrânia.
A Guarda Costeira foi alertada para o incêndio no cargueiro, na manhã desta segunda-feira, pelas autoridades marítimas de Constanza, tendo sido desencadeada uma “complexa operação de resgate” com meios aéreos e marítimos, que permitiu o resgate de 11 tripulantes, não havendo até ao momento indicação do estado em que estes se encontram.
*Com Lusa