Turquia chama embaixador após dois incidentes com drones no mar Negro

O embaixador da Ucrânia em Ancara, Nariman Jalilov, foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia, após dois incidentes com drones ucranianos que afetaram navios turcos no mar Negro.

Segundo a agência noticiosa turca Anadolu, as autoridades transmitiram a Jalilov “a reação de Ancara aos recentes ataques” e as “advertências necessárias”. O encontro ocorreu este sábado, 29 de agosto.

Entre os assuntos mencionados estiveram a “importância de garantir a segurança da navegação, as tripulações, as embarcações e o meio ambiente no mar Negro”. Segundo fontes citadas pela Anadolu, os navios Lider Bordo Mavi, da marinha mercante turca, e o Lider Kocatep, enviado para rebocar o primeiro, foram afetados por drones ucranianos, na quarta-feira, junto à cidade portuária russa de Tuapse.

Segundo a Associação Turca de Armadores, 146 navios comerciais, 34 deles turcos, foram já danificados desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, por impactos de mísseis ou drones, minas à deriva e interceções armadas.

De resto, este número ‘disparou’ em 2026, segundo o relatório desta associação. Foram 82 incidentes registados este ano, contra 13 em 2022, oito em 2023, cinco em 2024 e 13 em 2025.