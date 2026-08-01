Mar Negro. Drones ucranianos afundam Yanina, cargueiro da empresa estatal nuclear russa

A Ucrânia afundou um navio cargueiro russo no Mar Negro, numa operação com drones navais que foi confirmada este sábado (1 de agosto) pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O cargueiro Yanina, pertencente à empresa FESCO, integrada na estatal russa de energia atómica Rosatom, foi atingido durante a madrugada quando navegava ao largo de Novorossiysk, no sul da Rússia.Numa mensagem publicada nas redes sociais, Zelensky afirmou que as Forças de Defesa ucranianas destruíram o navio, que se encontrava sob sanções internacionais, e divulgou um vídeo que mostra um drone marítimo a aproximar-se da embarcação. O chefe de Estado acrescentou que a Ucrânia realizou, na mesma noite, ataques contra três refinarias de petróleo na república russa da Basquíria, a cerca de 1600 quilómetros da fronteira.. Do lado russo, o diretor-geral da Rosatom, Alexei Likhachev, confirmou o afundamento e disse que o Yanina foi atingido por dois drones navais a cerca de 210 quilómetros de Novorossiysk. Segundo Likhachev, os 17 tripulantes conseguiram abandonar o navio e foram todos resgatados sem ferimentos graves.O dirigente classificou o ataque como um ato de "pirataria" e sustentou que o cargueiro transportava apenas carga civil em águas internacionais.Kiev tem intensificado os ataques contra navios e infraestruturas logísticas russas no Mar Negro, procurando limitar a capacidade de abastecimento das forças de Moscovo. A Ucrânia acusa também a Rússia de ataques sistemáticos contra navios mercantes que utilizam o corredor marítimo ucraniano para exportação de cereais e outras mercadorias. Segundo dados apresentados por Kiev na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), Moscovo já atingiu 232 embarcações desde fevereiro de 2022, mais de 30 das quais durante o verão deste ano..Ucrânia: Ataque russo com mísseis balísticos mata nove pessoas em Kiev.Ucrânia atinge mais petroleiros russos no mar de Azov.Ucrânia: Kiev acusa Rússia de atacar embarcações civis no Mar Negro