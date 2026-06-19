Ucrânia: Kiev acusa Rússia de atacar embarcações civis no Mar Negro

O governo ucraniano acusou esta sexta-feira (19 de junho) a Rússia de ter atacado com drones duas embarcações civis no Mar Negro na noite de quinta-feira, matando uma pessoa e ferindo cinco."Após um ataque de drone russo contra embarcações civis no Mar Negro, um membro da tripulação de um navio com bandeira do Panamá foi morto e outros dois marinheiros ficaram feridos, um deles gravemente", declarou o vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba, numa publicação no Telegram.O responsável acrescentou que três marinheiros de uma segunda embarcação, com bandeira de São Cristóvão e Neves (América Central), também sofreram ferimentos ligeiros."É mais uma prova de que a Rússia está a travar uma guerra contra a liberdade de navegação, o comércio internacional e a segurança alimentar global", afirmou Kuleba na sua mensagem, sem especificar o tipo de produtos transportados pelos navios atacados, nem a nacionalidade do marinheiro morto e dos feridos.A Rússia também terá atacado infraestruturas portuárias ucranianas, acrescentou o ministro, que classificou esta ação russa como "terrorismo" e apelou a uma resposta internacional contundente.A Ucrânia tem denunciado repetidamente, ao longo da guerra, ataques russos a navios que carregam e descarregam nos seus portos. As forças de Kiev também têm atacado, sobretudo nos últimos meses, navios da chamada "frota fantasma" russa, que a Rússia utiliza para contornar as sanções internacionais e continuar a exportar petróleo e outros produtos.De acordo com o comunicado desta sexta-feira da Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou, entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, 90 drones de longo alcance contra a Ucrânia, dos quais 79 foram abatidos pelas defesas ucranianas.Uma menina de oito anos morreu na cidade de Pavlograd, na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, em consequência dos ataques russos..Europa celebra “viragem da maré” para Kiev em dia de críticas dos EUA sobre a NATO.Rússia acusa a Ucrânia de ataques contra central de ZaporijiaAs autoridades russas reportaram 14 ataques de drones ucranianos contra a estação de transporte da central nuclear que ocupam na região de Zaporijia, Ucrânia.Os funcionários que monitorizam a central afirmaram que, desde a tarde de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira (19 junho), pelo menos 14 drones atingiram o local, sem provocar mortes.De acordo com as mesmas fontes, os edifícios de uma das instalações e a área de reparação ficaram danificados.A Rússia ocupou a central nuclear, a maior da Europa, durante o início da ofensiva contra a Ucrânia, em 2022, e planeia integrar a instalação ucraniana na rede russa de energia.Por outro lado, as autoridades da região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, informaram ter sofrido mais de 100 ataques nas últimas 24 horas, resultando na morte de um civil.O Ministério da Defesa russo disse que 133 drones ucranianos foram abatidos durante a última madrugada nas regiões de Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Voronezh, Oryol, Smolensk, Tula, Rostov, Ryazan e Moscovo.Os drones ucranianos foram também intercetados sobre a Península da Crimeia, anexada pela Rússia.Esta sexta-feira, após a divulgação do primeiro relatório militar, as autoridades russas emitiram alertas de drones nas cidades costeiras de Anapa e Tuapse, destinos populares entre os turistas da Rússia.Na quinta-feira, Moscovo e a zona metropolitana da capital russa sofreram um dos maiores ataques com drones desde o início da guerra..Drones ucranianos visam Moscovo e atingem refinaria em ataque de "grande escala". Uma "resposta justificada", diz Zelensky