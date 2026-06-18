António Costa, Volodymyr Zelensky e Ursula von der Leyen à chegada ao Conselho Europeu.
António Costa, Volodymyr Zelensky e Ursula von der Leyen à chegada ao Conselho Europeu. FREDERIC SIERAKOWSKI / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

Europa celebra “viragem da maré” para Kiev em dia de críticas dos EUA sobre a NATO

António Costa falou em “semana histórica” para Kiev, após o apoio do G7 e o início das negociações para a adesão à UE. Pete Hegseth classificou a Aliança Atlântica como um “tigre de papel”.
Ana Meireles
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